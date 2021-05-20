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Власти Барнаула занялись "урегулированием ситуации" с увольнением педагога

, ИА "Амител"
В комитете по образованию уточнили, что "многочисленные нарушения" подтверждены
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Городской комитет по образованию прокомментировал amic.ru ситуацию с жалобами инициативной группы родителей на увольнение учительницы барнаульской гимназии № 131.

В ведомстве уточнили, что профильные специалисты проверяли факты, указанные в обращениях родителей и самого педагога.

"По результатам проверок установлены многочисленные нарушения должностных инструкций, допущенные педагогом. Директором гимназии неоднократно были применены дисциплинарные взыскания к педагогу, – уточнили в комитете. – Нарушения действующего законодательства в действиях директора гимназии не установлены".

Представитель ведомства уточнил, что у комитета нет полномочий на "установление правомерности применения дисциплинарных взысканий к педагогу", вместе с тем взята на контроль "деятельность администрации гимназии по урегулированию конфликтной ситуации". В образовательном учреждении утверждают, что учитель уволилась по собственному желанию.

Ранее родители первоклассников заявили, что учителя вынудили написать заявление об увольнении под давлением со стороны школьной администрации после анонимной жалобы о том, что педагог "нарушает трудовую дисциплину, оставляет семилетних детей одних на длительное время без присмотра, не занимается внеурочной деятельностью, ведёт принудительный сбор средств".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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