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Алтайский гектар. Города и районы края готовят к масштабной застройке частными домами

, ИА "Амител"
В регионе нашли 30 огромных участков для комплексного строительства
Частный сектор в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Частный сектор в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Популярность частных домов в Алтайском крае стремительно растёт. Количество построенных в 2021 году объектов на 40% превышает показатели 2020-го. Об этом сообщили 20 мая на круглом столе, посвящённом развитию индивидуального строительства. Эксперты отмечают, что у рынка малоэтажки региона – огромные перспективы. Единственное, что тормозит его развитие, – отсутствие в городах и районах земельных участков с инфраструктурой. Однако власти Алтайского края обещают: скоро эта проблема будет решена. 

Рост на 40%

В 2021 году в Алтайском крае по проекту "Жильё и городская среда" должны возвести 809 тыс. квадратных метров жилья, из которых 40% (323,6 тыс. "квадратов") – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По мнению замминистра Алтайского края по строительству Игоря Спивака, этот показатель к концу года будет достигнут.

"С января по апрель 2021 года в регионе введено 270 тыс. квадратных метров жилья, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2020 года. Из этого количества 106,7 тыс. квадратных метров – индивидуальные дома. Рост к уровню 2020 года составил 40%", – говорит Спивак.

В 2020 году ввод жилья в регионе составил 726,3 тыс. квадратных метров жилья, из которых 340,5 тыс. "квадратов" – ИЖС. В Барнауле в прошлом году введено 113,8 тыс. квадратных метров (это 30% от общего объёма по краю), в Первомайском районе – 70 тыс. квадратных метров, в Бийске – 13,3 тыс. "квадратов", в Павловском районе – 13 тыс., в Белокурихе и Новоалтайске – 12 тыс., в Алтайском районе – 9 тыс., в Бийском районе – около 8 тыс. квадратных метров.

По словам чиновника, в регионе создан банк земельных участков для строительства частных домов. В Барнауле, например, нашли шесть перспективных территорий, где можно строить частные дома. Общая площадь участков составляет 430,8 тыс. квадратных метров.

"Места для ИЖС определены в посёлке Берёзовка (там можно построить около 10 тыс. квадратных метров жилья), в посёлке Центральном (162 тыс. "квадратов"), Казённой Заимке (42,4 тыс. квадратных метров), Гоньбе (около 30 тыс. квадратных метров), в Бельмесёво по ул. Лиственной (140 тыс. квадратных метров жилья), а также участок, расположенный в Марьиной Роще (46,7 тыс. квадратных метров). В совокупном объёме можно ввести 430,8 тыс. квадратных метров", – отмечает Игорь Спивак.

Территории под комплексное строительство нашли и в четырёх крупных городах региона – Бийске, Новоалтайске, Славгороде, Яровом, а также 15 районах края. По словам замминистра, всего в регионе более 30 участков площадью свыше 1 тыс. га в будущем могут отдать под строительство домов.

"Ещё в прошлом году был реализован ряд мероприятий, направленных на вовлечение в оборот указанных земельных участков. Так, например, в Павловском районе проведены работы по формированию земельного участка 116 га. В Новоалтайске частично выполнены работы по электро-, газо-, водоснабжению земельного участка, предусмотренного под ИЖС. В Целинном и Волчихинском районах разработана проектная документация на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры", – говорит Игорь Спивак.

Жизнь на земле дешевле

Сейчас перед властями региона стоит глобальная задача – обеспечить все подобранные участки инфраструктурой. Без неё возведение домов и развитие рынка частного домостроения в регионе невозможно, уверен замминистра по строительству.

"Учитывая изношенность существующих сетей в районах края, а она достигает 60-80%, все средства, которыми располагают муниципальные образования, бюджет субъекта, направляют на восстановление текущих объектов. И создаётся дефицит средств, которые можно направить строительство новых", – объясняет Игорь Спивак.

Сейчас Алтайский край участвует в программе стимулирования жилищного строительства (она подразумевает обеспечение сетями участков под застройку), однако ориентирована на рынок многоквартирных домов. Власти региона пытаются исправить эту ошибку. 

"Сейчас мы работаем с федерацией, доказываем, что себестоимость жизни на земле ниже, и граждане активно вкладывают средства в ИЖС. Мы сотрудничаем с федеральными ведомствами в рамках разработки программы, которая позволила бы оснащать инженерными сетями земельные участки для их дальнейшей застройки", – отмечает замминистра.

И правительство страны заинтересовано в такой программе. Об этом заявил сенатор Совета Федерации от Алтайского края Сергей Белоусов. В своём видеообращении к участникам круглого стола он отметил, что закон о комплексной застройке ИЖС почти готов.

"В 2021 году утверждена дорожная карта развития в России малоэтажного строительства. Она закрывает комплекс вопросов: обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, комплексное освоение территории. Как доложил Минстрой, в высокой стадии готовности находится разработка законопроекта о регулировании комплексной застройки ИЖС. И наш комитет (Белоусов занимает должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, – прим. ред.) держит этот вопрос на контроле", – подчёркивает сенатор.

Цифра

В первом квартале 2021 года в России построено 72 тыс. частных домов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2020 года. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.05.2021 14:27
- гость -

Цена участка.

21.05.2021 14:33
- гость -

Детские сады, школы, поликлиники и общественный транспорт в достаточной мере для лёгкого доступа к центру города и люди сами туда поедут от городского шума.

21.05.2021 14:38
Гость

Основная проблема ИЖС это повальная неплатёжеспособность населения АК
, и большие хотелки чиновников!

21.05.2021 14:53
В курсе

А 1000 домов по ул. Лиственная в Бельмесево это, очевидно, поле для многодетных семей, на котором с момента его размежевания уже вырос лес?

21.05.2021 14:55
- гость -

Хороша лапша. А потом там высотки как в городе начнете точечно строить. А в школы и садики детей в пробках возить вертолетное такси будет? Деревни все за чертой города вымирают.

21.05.2021 14:58
- гость -

Решили в очередной раз бабла из бюджета отмыть, вместо того чтобы заниматься реальными проблемами, расселять и застраивать аварийный фонд. Медальку министру и уголовное дело выдайте!

21.05.2021 15:02
гость

слава Вам,Томенко В.П.!

21.05.2021 15:11
- гость -

Марьина Роща это где?

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