Павел Дуров назвал "цифровыми рабами" владельцев iPhone

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал iPhone за использование "устаревших технологий" и "блокировку пользователей" в рамках своей "экосистемы".

"Самое худшее в iPhone это то, что можно использовать только приложения, доступные в App Store, а для создания резервных копий – только сервис iCloud. Владение iPhone делает из вас "цифрового раба" Apple", – написал Дуров в своём канале.

Создатель Telegram уточнил, что при использовании iPhone, когда необходимо тестировать приложение, он чувствует, будто "попал в Средневековье".

В качестве примера Дуров привёл частоту обновления картинки на мониторе. Так, некоторые гаджеты Android уже выдают 120 Гц, в то время как iPhone – только 60 Гц.