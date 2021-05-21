Четырёхлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа в Рубцовске

Четырёхлетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа многоквартирного дома в Рубцовске 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следственного управления.

По данным ведомства, ребёнок залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал. На место быстро вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали.

Региональная прокуратура сообщает, что по факту произошедшего организована проверка. По ее результатам правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики, на учете в которых состоит семья ребенка.

Ранее в Барнауле полицейский спас маленького мальчика, который едва не выпал из окна третьего этажа. Правоохранителю пришлось через балкон соседней квартиры перелезать в окно, где находился ребёнок. При этом матери малыша дома тогда не было.