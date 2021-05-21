Виктор Томенко и министр спорта России прибыли на гребной канал в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр спорта России Олег Матыцин прибыли на гребной канал. В 12:50 пройдёт церемония открытия II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Делегация прогулялась по спортивному объекту и пообщалась с вице-президентом Международной федерации гребли на каноэ Томасом Конецко.

Напомним, что Виктор Томенко примет участие в церемонии открытия соревнований, которая состоится в 12:50. Заплывы гребцов будут проходить с 14:00 до 15:20 и с 16:15 до 17:05. Между заездами будут разыгрывать ценные призы среди зрителей соревнований. Программа закончится к 19:00.

Также ряд мероприятий, приуроченных к старту Кубка мира, пройдёт в нескольких районах города.