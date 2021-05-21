Жительница Алтайского края совершила 150 переводов мошенникам и лишилась 4 млн рублей

Жительница Камня-на-Оби поверила мошенникам и лишилась почти 4 млн рублей, переведя злоумышленникам деньги 150 раз, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По информации ведомства, 51-летней горожанке позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, заверил, что с её счета пытались украсть деньги, в связи с чем банк передал эти сведения в следственные органы. Затем женщине стали поступать звонки от якобы следователей, которые и попросили её следовать указаниям работников банка.
Испуганная женщина поддалась на уловки недоброжелателей, которые убедили её снять накопления и перевести их в "резервные ячейки". Как итог, сначала она перевела аферистам 200 тысяч рублей на 12 мобильных номеров, а затем взяла в кредит 550 тысяч рублей и перевела эту сумму ещё почти на 40 номеров. Но на этом история не закончилась: женщина продолжала опустошать свои счета и брать новые кредиты в банках.
Всего за десять дней горожанка осуществила 150 переводов и отдала злоумышленникам 3,707 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере". Злоумышленников ищут.
Комментарии
Да уж.
Деньги есть. у. а не надо?!
а затем взяла в кредит 550 тысяч рублей
А в кредит то на хрена брала? Боялась, что у банка деньги спишут и она не успеет в кредит взять?
переведя злоумышленникам деньги 150 раз
Это клиника.
Дожила до этих лет, а ума не нажила! Кому поверила... Да полиции в первую очередь верить нельзя!!! Это в семидесятых годах нас учили, что милиционер это защитник и помощник, а сейчас нет милиции, есть ПОЛИЦИЯ и этим все сказано!
Странная история) она не в доле случайно?..
Да полиции в первую очередь верить нельзя!!!
Полиция и бла-бла по телефону это две большие разницы.
Может правда в доле? Брать кредиты, 150 раз переводить и даже на 149-ом разе ничего не понимать, это, правда, подозрительно