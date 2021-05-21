Жительница Алтайского края совершила 150 переводов мошенникам и лишилась 4 млн рублей

Жительница Камня-на-Оби поверила мошенникам и лишилась почти 4 млн рублей, переведя злоумышленникам деньги 150 раз, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации ведомства, 51-летней горожанке позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, заверил, что с её счета пытались украсть деньги, в связи с чем банк передал эти сведения в следственные органы. Затем женщине стали поступать звонки от якобы следователей, которые и попросили её следовать указаниям работников банка.

Испуганная женщина поддалась на уловки недоброжелателей, которые убедили её снять накопления и перевести их в "резервные ячейки". Как итог, сначала она перевела аферистам 200 тысяч рублей на 12 мобильных номеров, а затем взяла в кредит 550 тысяч рублей и перевела эту сумму ещё почти на 40 номеров. Но на этом история не закончилась: женщина продолжала опустошать свои счета и брать новые кредиты в банках.

Всего за десять дней горожанка осуществила 150 переводов и отдала злоумышленникам 3,707 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере". Злоумышленников ищут.