Ученик лицея напал с ножом на учителя в Прикамье

Школьник напал с ножом на учительницу в городе Березники Пермского края, сообщает РБК.

Инцидент произошел в стенах лицея № 1. Нападавшего задержали. Педагога с ранением шеи в состоянии средней тяжести госпитализировали, сейчас женщина находится в операционной. Вскоре ее доставят на вертолете в пермскую клинику.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ПДН и психологи. Все занятия в учебном учреждении отменены, включая последний звонок, который должен был состояться 22 мая.

Напомним, утром 11 мая в Казани произошло массовое убийство в гимназии № 175. В результате взрыва и стрельбы погибли девять человек, 32 пострадали. Предполагаемый нападавший был задержан, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев.