Участок трассы между двумя сёлами в Алтайском крае отремонтируют досрочно

Дорожники выполняют ремонт трассы Поспелиха – Новичиха – Волчиха. Участок протяжённостью 3,5 километра сдадут уже в этом году.

В Минтрансе рассказали, что ранее эта дорога была грунтовой. При составлении планов работ решили соединить Новичихинский и Волчихинский районы дорогой с асфальтобетонным покрытием в связи с тем, что интенсивность движения в этом направлении достаточно высока.

Согласно планам, в этом строительном сезоне необходимо завершить обновление полутора километров, но специалисты Юго-Западного ДСУ стараются идти с опережением графика, что при выделении дополнительного финансирования позволит сдать участок протяжённостью три с половиной километра не в 2022 году, а уже в этом.