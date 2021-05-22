Уровень воды в Бии значительно поднялся

За прошедшие сутки уровень воды в Бии вырос на 81 сантиметр. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По состоянию на 22 мая уровень воды в реке составил 436 сантиметров. Городской пляж затопило еще 21 мая.

В Турочаке за сутки уровень воды спал на 34 сантиметра и составил 489 сантиметров. В Удаловке этот показатель равен 577 сантиметрам (суточный спад — 43 см).

В районе Чемала Катунь опустилась на 83 сантиметра, а в районе сросток выросла на 12 сантиметров.

Напомним, что в первую волну паводка, которая прошла в апреле, уровень воды в Оби в районе Барнаула поднимался лишь до 496 сантиметров – такой показатель зафиксировали 22 апреля. После этого вода пошла на убыль.