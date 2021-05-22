"Концлагерь" для собак обнаружили в пригороде Барнаула

Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" рассказали о "концлагере" для собак. Его обнаружили во Власихе.

"Более 30 собак живут в условиях полной антисанитарии, питаются тухлым мясом и прочей просрочкой, на прилегающей к дому территории кишат черви, мухи и крысы", — написал автор поста.

Местные жители показали, что рядом с местом проживания животных лежат мешки с пропавшими продуктами. Рядом с этой "зловонной территорией" проживают около 15 семей.

В комментариях под постом пользователи высказали мнение о том, что подобные передержки — результат человеческих действий. Часть подписчиков порекомендовала обратиться в компетентные органы для решение проблемы.