В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Алтайском крае

Выпавшие осадки и таяние снежного покрова в горах обеспечили интенсивные подъемы уровней воды в реках Бия, Катунь и Обь, а также рост уровней воды в среднем и нижнем течении реки Чарыш. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности. В селе Усть-Кажа Красногорского района работает оперативная группа главка.

На утро 22 мая гидрологическая обстановка стабильная. Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Уровни воды в реках ниже критических.

Во всех населенных пунктах, попадающих в зону возможного развития паводка, с населением организована информационная и разъяснительная работа.