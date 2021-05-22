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Татуировки, мумии животных и живая музыка: как проходит музейная ночь в Барнауле?

, ИА "Амител"
Для посетителей открылось сразу 57 площадок краевой столицы

Фото: amic.ru

Всероссийская акция "Музейная ночь" пройдёт 22 мая в Алтайском крае в 15-й раз. В Барнауле свои двери для посетителей разом открыли 57 учреждений, а горожане и гости города активно посещают предложенные для них мероприятия.

В Художественном музее Алтайского края дети могли принять участие в раскрашивании весел. Каждый ребенок мог самостоятельно раскрасить небольшое весло под контролем руководителя. Кроме того, для посетителей организована беспроигрышная лотерея и работает стандартная экспозиция.

В музее Аграрного университета прошла выставка мумий животных, а дети могли научиться самостоятельно бальзамировать куриные лапки. Как отметила корреспондент amic.ru, делать мумий оказалось совсем не сложно. Также там прошла и выставка змей.

В Краеведческом музее Алтайского края посетителям представили выставку окаменелостей животных, которые жили в регионе миллионы лет назад. Кроме того, прошла выставка национальных костюмов, во время которой желающие могли примерить их на себя.

Также довольно крупная очередь собралась перед музеем "Город". Там дети могут сделать волшебный флакон для исполнения желаний и учатся прыгать через резиночку, а взрослые могут увидеть экспозиции учреждения. Кроме того, для посетителей музея город играет живая музыка, а также проходят мастер-классы по тату.

Напомним, что от единого билета организаторы решили отказаться и большинство площадок работают бесплатно. Цена билета для взрослых и студентов составляет 100 рублей, для школьников и пенсионеров – 50 рублей, а для дошкольников и вовсе бесплатно.

Многие площадки продолжат работать до 00:00, а некоторые – и до двух ночи. А потому если вы не успели посетить музеи раньше – настоятельно рекомендуем вам это сделать.


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