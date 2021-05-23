Более 100 тысяч барнаульцев на сутки останутся без горячей воды

Вечером 23 мая подачу горячей воды ограничат для части жителей Центрального района Барнаула. Это нужно для того, чтобы ввести в эксплуатацию участок магистральной теплосети у дома по адресу Чернышевского, 55, после планового ремонта.

"С 22:00 часов 23 мая до 22:00 часов 24 мая горячей воды не будет в 128 жилых домах, восьми школах, пяти детских садах и четырёх больницах в районе улиц Никитина, Партизанской, Папанинцев, Чкалова, Анатолия, Мерзликина, проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском", – говорится в сообщении СГК.

Ранее специалисты на этом участке заменили 170 метров трубопроводов диаметром 50 см.

Подробную информацию о домах, в которых отключат водоснабжение, можно узнать на карте: