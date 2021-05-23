В Африке началось извержение вулкана-убийцы

В Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с городом Гому, сообщает РИА Новости.

Горожане замечают вспышки света из кратера и чувствуют запах серы, но лавы еще не видно. В Гому отключили электричество, а около трех тысяч жителей предпочли покинуть опасную зону.

Они пересекли границу с Руандой. Там их размещают в школах и больницах.

Ранее Гому назвали самым опасным городом планеты. Этому африканскому городу Республики Конго сейсмологи предсказывают участь второй Помпеи. Почти 400 тысяч человек проживают в непосредственной близости от опаснейшего вулкана Ньирагонго, который с 1882 года извергался более 30 раз. А в 1977 году во время извержения погибли сотни людей.

Огненная лава периодически заполняет кратер диаметром 2 км и глубиной 250 м, образуя смертоносное озеро, которое может выйти из берегов в любой момент.