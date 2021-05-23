Автомобиль перевернулся на тротуар при жёстком ДТП в Барнауле

Фото: t.me/vkurse22

ДТП с участием двух иномарок произошло в районе пересечения улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады в Барнауле.

Фотографии с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22". На месте происшествия работают медики, спасатели и полицейские.

На кадрах видно, что от удара один автомобиль опрокинулся на бок у тротуара, а второй – выехал на трамвайные пути. Транспортные средства сильно повреждены.

По словам очевидца, одному из пострадавших понадобилась реанимация. Точное число людей, получивших травмы, пока неизвестно.