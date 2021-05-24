Врач перечислил привычки, которые снижают риск развития рака

Чтобы снизить риски развития рака прямой или толстой кишки, нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, а также больше отдыхать, рассказал в беседе с Пятым каналом онколог-химиотерапевт Андрей Базылев.

Врач также призвал не доверять исследованиям, в которых преуменьшают опасность алкоголя в вопросе развития рака. Выводы таких учёных, по его словам, не совсем правильны, поскольку человек может и не употреблять алкоголь, но принимать спиртосодержащие препараты либо пить напитки с алкоголем в составе.

Ранее учёные назвали четыре вида пищи, вызывающей рак. Оказалось, что наибольшую опасность несёт еда с большим количеством сахара, жира, а также колбасные изделия и обработанная пища – например, выпечка или полуфабрикаты.