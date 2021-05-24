Предварительное голосование "Единой России" стартовало в Алтайском крае. Процедура продлится по 30 мая, на текущий момент принять участие в праймериз онлайн выразили желание почти 50 тысяч выборщиков, сообщает партийный сайт.

"В период с 24 по 30 мая по всей стране в режиме онлайн – на сайте pg.er.ru – пройдёт предварительное голосование. Партия "Единая Россия" с помощью граждан отберёт кандидатов для последующего выдвижения на выборы в Государственную Думу. Жители Алтайского края на этом сайте смогут проголосовать и за кандидатов на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание", – отметил руководитель регионального исполкома ЕР Денис Голобородько.

Он подчеркнул, что система предварительного голосования надёжно защищена. "Верификация персональных данных производится через портал "Госуслуги". Во-первых, это даёт надёжную защиту как самих данных, так и результатов голосования. К тому же система автоматически определяет подходящий счётный участок для голосующего, чтобы он смог проголосовать за кандидатов, баллотирующихся по его избирательному округу", – сказал Голобородько.

В предварительном голосовании в Алтайском крае участвует 438 кандидатов. Среди них – 93 человека по выборам в Госдуму, 345 – в АКЗС. В системе предварительного голосования зарегистрировались порядка 50 тысяч избирателей из Алтайского края. Регистрация продолжится до 28 мая. Итоги праймериз подведут 31 мая. Победители будут представлять "Единую Россию" на выборах в сентябре.