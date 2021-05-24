С 24 мая у 70 тысяч барнаульцев отключают горячую воду из-за опрессовки

С 24 мая десятки тысяч жителей Барнаула остаются без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей по контуру ТЭЦ-3, сообщает пресс-служба СГК.

Энергетики проверят тепловые сети на прочность и плотность и отремонтируют трубопровод. По традиции работы пройдут в два этапа: первый – испытания коммуникаций, второй – ремонт выявленных повреждений на трубопроводах. При этом вторая часть работ наиболее затратна по времени.

Поэтапное отключение горячей воды будет выглядеть следующим образом:

– с 24 мая по 2 июня, с 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 34 для 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодёжная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт;

– с 15 по 24 июня, с 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт;

– с 28 июня по 7 июля, с 12 по 15 июля – по контуру магистрали № 32 для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлётная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатного и Южного.

Кроме того, с 24 мая по 7 июня отключат воду по контуру малых котельных для 2335 жителей улиц Интернациональная, Радищева, Пушкина, Гоголя, Короленко, Аванесова, Змеиногорский тракт и пос. Центрального.

Подробную информацию о домах, в которых отключат водоснабжение в ходе опрессовки, можно узнать на карте: