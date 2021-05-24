Двое детей утонули во время плавания на плоту в Алтайском крае

Два мальчика 11-ти и 12-ти лет утонули в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, инцидент произошёл вечером 23 мая в селе Новороманово Калманского района. Дети без взрослых пришли на пруд, нашли деревянный плот на берегу, на котором решили покататься.
"Отплыв на середину водоёма 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате чего сам погиб", – говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
Комментарии
"Причинение смерти по неосторожности "?
К кому предъявить можно? Только к сельсовету, что не осушил пруд!?
"Нас распустили на летние каникулы. Мы с Федькой строили всевозможные планы на лето. Работы впереди предстояло много.
Во-первых, нужно было построить плот, спустив его в пруд, примыкавший к нашему саду, объявить себя властителями моря и дать морской бой соединенному флоту Пантюшкиных и Симаковых, оберегавшему подступы к их садам на другом берегу.
У нас и до сих пор был маленький флот - спущенная на воду садовая калитка. Но в боевом отношении он значительно уступал силам неприятеля, у которого имелась половина старых ворот, заменявшая тяжелый крейсер, и легкий миноносец, переделанный из бревенчатой колоды, в которой раньше кормили скот.
Силы были явно неравны.
Поэтому мы решили усилить наше вооружение постройкой колоссального сверхдредноута по последнему слову техники.
Как материал для постройки мы предполагали использовать бревна развалившейся бани. Чтобы не ругалась мать, я дал ей обещание, что наш дредноут будет построен с таким расчетом, чтобы его можно было всегда использовать вместо подмостков для полоскания белья".
Аркадий Гайдар. "Школа".