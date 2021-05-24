Двое детей утонули во время плавания на плоту в Алтайском крае

Два мальчика 11-ти и 12-ти лет утонули в Алтайском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, инцидент произошёл вечером 23 мая в селе Новороманово Калманского района. Дети без взрослых пришли на пруд, нашли деревянный плот на берегу, на котором решили покататься.

"Отплыв на середину водоёма 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате чего сам погиб", – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.