Алтайский СК завершил расследование дела против арбитражного судьи

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР завершил расследование уголовного дела против судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Следователи выяснили, что в 2010 году подозреваемый за принятие судебного акта о начале процедуры наблюдения в отношение одной компании, а также за общее покровительство получил от мужчины автомобиль Toyota Land Cruiser Prado по заниженной на 360 тысяч рублей цене.

С 2016 по 2017 год судья получил несколько взяток размером 500 тысяч рублей за вынесение нужных решений, что в общей сумме составило 2 млн рублей.

"Кроме того, в указанный период времени, за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости, Городов получил от предпринимателя через посредника взятку частями на общую сумму 2,5 млн рублей", – уточнили в ведомстве.

Преступление выявили сотрудники краевого УФСБ России.

Судья не признал своей вины, но следователи собрали достаточно доказательств для передачи материалов дела в суд. На имущество обвиняемого стоимостью свыше 10 млн рублей наложили арест.