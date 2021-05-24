Стало известно, кто временно заменит Дементьева на посту главы Минтранса Алтая

Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края с 26 мая будет Валерий Никитюк, который сейчас является начальником управления дорожного хозяйства края. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Минтранса. Другой заместитель министра транспорта – Дмитрий Коровин – сейчас находится в отпуске. Кто станет министром на постоянной основе – решит в ближайшие несколько недель губернатор Виктор Томенко.
Валерий Никитюк окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт по специальности "инженер-строитель автомобильных дорог" и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление". Занимал должность первого заместителя Краевого государственного казённого учреждения "Управление автомобильных дорог Алтайского края". Избирался депутатом АКЗС пятого созыва (2008-2011 годы) по одномандатному избирательному округу № 7 (Благовещенский, Завьяловский, Романовский районы). В ноябре 2011 года повторно избран депутатом по тому же округу. Участвовал в строительстве и реконструкции десятков мостов, взлётно-посадочной полосы в Барнауле для большой авиации, сотен километров дорог федерального и территориального значения более чем в 30 районах Алтайского края.
В 2012 году его отстранили от должности первого заместителя начальника и главного инженера "Алтайавтодора". Причиной тому стали результаты ревизии, которые доказали, что им был подписан контракт между "Алтайавтодором" и ОАО "ДСУ-1", где главным акционером выступал сам Никитюк. Продолжил карьеру в Омске. В 2019 году вернулся на Алтай.
Напомним, 25 мая министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев написал заявление об увольнении. По данным пресс-службы ведомства, он планирует переехать на работу в другой регион страны.
Александр Дементьев возглавил ведомство осенью 2018 года. К его работе не было особых нареканий со стороны губернатора края Виктора Томенко.
Комментарии
Не видать безопасных дорог.
То что сделано на Змеиногорском от поста ГАИ до Сибирской долины это шедевр современных проектировщиков и вот таких министров.