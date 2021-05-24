Стало известно, кто временно заменит Дементьева на посту главы Минтранса Алтая

Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края с 26 мая будет Валерий Никитюк, который сейчас является начальником управления дорожного хозяйства края. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Минтранса. Другой заместитель министра транспорта – Дмитрий Коровин – сейчас находится в отпуске. Кто станет министром на постоянной основе – решит в ближайшие несколько недель губернатор Виктор Томенко.

Валерий Никитюк окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт по специальности "инженер-строитель автомобильных дорог" и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "государственное и муниципальное управление". Занимал должность первого заместителя Краевого государственного казённого учреждения "Управление автомобильных дорог Алтайского края". Избирался депутатом АКЗС пятого созыва (2008-2011 годы) по одномандатному избирательному округу № 7 (Благовещенский, Завьяловский, Романовский районы). В ноябре 2011 года повторно избран депутатом по тому же округу. Участвовал в строительстве и реконструкции десятков мостов, взлётно-посадочной полосы в Барнауле для большой авиации, сотен километров дорог федерального и территориального значения более чем в 30 районах Алтайского края.

В 2012 году его отстранили от должности первого заместителя начальника и главного инженера "Алтайавтодора". Причиной тому стали результаты ревизии, которые доказали, что им был подписан контракт между "Алтайавтодором" и ОАО "ДСУ-1", где главным акционером выступал сам Никитюк. Продолжил карьеру в Омске. В 2019 году вернулся на Алтай.

Напомним, 25 мая министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев написал заявление об увольнении. По данным пресс-службы ведомства, он планирует переехать на работу в другой регион страны.

Александр Дементьев возглавил ведомство осенью 2018 года. К его работе не было особых нареканий со стороны губернатора края Виктора Томенко.