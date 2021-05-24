В Барнауле затопило улицу Попова из-за коммунальной аварии

Барнаульцы пожаловались на подтопление проезжей части улицы Попова в районе остановки "Озёрная", сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
"На „Озерной“ снова озеро. Автомобили, едущие по Попова, вынуждены купаться", – рассказал подписчик сообщества.
ИА "Банкфакс" отмечает, что нештатная ситуация случилась на проспекте Космонавтов – там произошло повреждение на водопроводе диаметром 300 мм.
В городском водоканале изданию уточнили, что на месте работают специалисты. Они отключили часть зданий от водоснабжения и остановили выход воды. Сейчас сотрудники предприятия определяют причину произошедшего.
Комментарии
вся причина - в неправильном названии остановки. Надо срочно переименовать в "пустынная" и больше порывов не будет.
24.05.2021 16:33
гость тогда там у близлежайших домов вечно воды не будет ) ) ) ) )
Это протест против того что министра дорог убрали. Сама природа бушует. что будет дальше даже представить страшно.