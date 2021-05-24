В Барнауле затопило улицу Попова из-за коммунальной аварии

Барнаульцы пожаловались на подтопление проезжей части улицы Попова в районе остановки "Озёрная", сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"На „Озерной“ снова озеро. Автомобили, едущие по Попова, вынуждены купаться", – рассказал подписчик сообщества.

ИА "Банкфакс" отмечает, что нештатная ситуация случилась на проспекте Космонавтов – там произошло повреждение на водопроводе диаметром 300 мм.

В городском водоканале изданию уточнили, что на месте работают специалисты. Они отключили часть зданий от водоснабжения и остановили выход воды. Сейчас сотрудники предприятия определяют причину произошедшего.