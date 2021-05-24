Лидер "Единой России" в Славгороде сняла свою кандидатуру с праймериз

Секретарь отделения "Единой России" в Славгороде Ольга Токмакова заявила о том, что снимает свою кандидатуру с праймериз и покидает руководящую должность в местной ячейке. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Я сняла свою кандидатуру с участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия", завершаю работу в Славгородском местном отделении партии и общественно-политическую работу в нашем городе", – написала Токмакова.

Она признала, что решение далось нелегко, и поблагодарила соратников за поддержку и многолетнее сотрудничество. Причины ухода из славгородской политики Токмакова не раскрыла.

По информации "Банкфакса", лидер местных единороссов в ближайшее время может занять должность в департаменте внутренней политики Алтайского края.