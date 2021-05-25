11 миллиардов рублей задолжали жители Алтайского края по кредитам, налогам и штрафам ГИБДД

Более 62 тысяч жителей Алтайского края на данный момент не могут выехать за пределы Российской Федерации из-за долгов. Суммарно они не заплатили порядка 11 миллиардов рублей. В основном это задолженность за услуги ЖКХ, алименты, штрафы ГИБДД и кредиты и др. И все эти люди получили постановления об ограничении в праве выезда за пределы РФ службой судебных приставов Алтайского края.
Отметим, что цифры могли быть ещё больше, но благодаря этой ограничительной мере в этом году удалось взыскать более 162 миллионов рублей.
На данный момент больше всего долгов по кредитам – 118 миллионов рублей. На втором месте – налоги. По ним в регионе у судебных приставов находятся исполнительные документы на 23 миллиона рублей. На третьем месте – штрафы ГИБДД, по которым сотрудникам УФССП России по Алтайскому краю предстоит взыскать 11 миллионов рублей. Ещё более четырех миллионов рублей – долги по алиментам. Задолженность за услуги ЖКХ – 380 тысяч рублей, сообщили amic.ru в управлении федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Но это далеко не полный список список долгов, которые накопили жители региона.
Комментарии
На данный момент больше всего долгов по кредитам – 118 миллионов рублей. На втором месте – налоги. По ним в регионе у судебных приставов находятся исполнительные документы на 23 миллиона рублей. На третьем месте – штрафы ГИБДД, по которым сотрудникам УФССП России по Алтайскому краю предстоит взыскать 11 миллионов рублей. Ещё более 4 миллионов рублей – долги по алиментам. Задолженность за услуги ЖКХ – 380 тысяч рублей
И где тут 11 миллиардов?
С математикой совсем не лады)
Это как в магазине в чеке: 150+28+34+56+105=2469 руб!!!!
А предложение, что это не полный список задолженностей Вас не смущает. Читайте внимательнее информацию. "Но это далеко не полный список список долгов, которые накопили жители региона." А потом математикой увлекайтесь.
Главное, чтобы должники своими действиями долговой пузырь не надули
Если человек накопил 5 -10 штрафов за свою езду, его прав надо лишать!!!! Развелось мажоров, бибикателей в бампер, с мырганьем фарами (типа я же быстрей могу ) , рейды по таким нарушителям почему не проводятся, штраф там 5 тыс. в других регионах это на постоянной основе делается!!! Дибилов надо наказывать лишением прав, только слабоумный будет превышать скорость в городе и в пригороде!
Умиляют цифры по задолженности ЖКХ - 380 тыс.? Да один наш дом столько долгов имеет..
25.05.2021 09:47
гость 22
Да у нас люди есть, у которых только за один вид услуг более полумиллиона рублей долг. Дом знаю на Исакова, в подъезде вписок висит согласно которому жители этого дома должны за коммуналку 1,6 ляма
Если это далеко не полный список список долгов, которые накопили жители региона, то вы не написали о 95 % долгов