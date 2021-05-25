11 миллиардов рублей задолжали жители Алтайского края по кредитам, налогам и штрафам ГИБДД

Более 62 тысяч жителей Алтайского края на данный момент не могут выехать за пределы Российской Федерации из-за долгов. Суммарно они не заплатили порядка 11 миллиардов рублей. В основном это задолженность за услуги ЖКХ, алименты, штрафы ГИБДД и кредиты и др. И все эти люди получили постановления об ограничении в праве выезда за пределы РФ службой судебных приставов Алтайского края.

Отметим, что цифры могли быть ещё больше, но благодаря этой ограничительной мере в этом году удалось взыскать более 162 миллионов рублей.

На данный момент больше всего долгов по кредитам – 118 миллионов рублей. На втором месте – налоги. По ним в регионе у судебных приставов находятся исполнительные документы на 23 миллиона рублей. На третьем месте – штрафы ГИБДД, по которым сотрудникам УФССП России по Алтайскому краю предстоит взыскать 11 миллионов рублей. Ещё более четырех миллионов рублей – долги по алиментам. Задолженность за услуги ЖКХ – 380 тысяч рублей, сообщили amic.ru в управлении федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Но это далеко не полный список список долгов, которые накопили жители региона.