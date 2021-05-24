В ВОЗ подсчитали количество медработников, умерших за время пандемии COVID-19

За время пандемии во всем мире скончалось более 115 тысяч медицинских работников. Такие данные представил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

Как отметил глава организации, отчетность пока не полная и указанный показатель этот минимум, который удалось подсчитать. Огласив данные он призвал вакцинировать 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% — к концу года.

Как отмечает ТАСС, он заметил, что для достижения целей потребуется вакцинировать по меньшей мере 250 млн жителей бедных стран. Вместе с тем он обратил внимание на "скандальную" ситуацию с распределением вакцин, подчеркнув, что это замедляет борьбу с вирусом.