Худший, но лучший. Алтайский край выделился по тратам на социалку

Алтайский край продемонстрировал противоречивые показатели в рейтинге регионов по социальной ориентированности бюджетов, составленном РИА Новости на основе данных Минфина, Федерального казначейства и Росстата.

Так, регион стал последним в Сибири по объему социальных расходов в пересчёте на одного человека, но в то же время вошел в десятку лучших в стране по доле средств на социалку от суммы расходов консолидированного бюджета. Она составила 72,8%. Это лучший показатель в Сибирском федеральном округе.

Большую часть бюджета на социальные расходы направляют только в Ингушетии (81,1%), Чечне (80,4%), Дагестане (77,2%), Владимирской области (73,9%), Астраханской области (73,7%), Бурятии (73,5%) и Кабардино-Балкарии (73,1%).

Меньше половины консолидированного бюджета на эти цели тратят в Чукотке (30,7%), Калининградской области (36,5%), Ненецком автономном округе (44,3%), Крыму (45,4%), Камчатке (48,4%) и Москве (49,1%).

В целом, средний объем трат на одного человека в Алтайском крае составил почти 49,47 тысячи рублей, что на 19,8% выше, чем годом ранее. Это позволило занять 73 место по России и последнее в Сибири.

Лидерами по этому показателю стали Москва, Сахалинская область и Санкт-Петербург, где на одного человека приходится в среднем 124,76 тысячи рублей, 107,68 тысячи рублей и 107,58 тысячи рублей социальных расходов, соответственно.

Меньше всего на социалку тратят в Чукотке (25,73 тысячи рублей на человека), на Камчатке (32,46 тысячи) и в Якутии (37,77 тысячи).