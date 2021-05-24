На чемпионате мира по хоккею сняли российский флаг

Рижские власти сняли российский триколор с площади, где представлены флаги стран – участниц чемпионата мира по хоккею. Организаторы сослались на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее Зарубежье", теперь на месте российского флага установлено знамя Олимпийского комитета России.

Напомним, что сборная России удачно стартовала на турнире. Сначала отечественные хоккеисты обыграли сборную Чехии со счётом 4:3, буквально вырвав победу на последней минуте. После наши хоккеисты обыграли Великобританию, причём с довольно разгромным счётом – 7:1.