В Барнауле заключили первое концессионное соглашение по строительству спорткомплекса

В Барнауле впервые заключили концессионное соглашение в социальной сфере между администрацией города и ООО "Атлант". Подписи под соглашением поставили заместитель главы администрации города по экономической политике Мария Кулагина и директор ООО "Атлант", сооснователь Центра смешанных единоборств Top Team Siberia, депутат Барнаульской гордумы Александр Локтев.

Концессия позволит создать физкультурно-оздоровительный комплекс с общим объёмом инвестиций 57,6 млн рублей. Спорткомплекс планируют достроить в начале 2022 года. На выполнение обязательств соглашения будут направлены средства краевого и городского бюджетов. Значительная доля финансирования обеспечивается за счёт вложений инвестора. Новый спорткомплекс расположится по адресу Взлётная, 2а.

"Современный спорткомплекс позволит решить множество задач, как регионального значения – совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление здоровья горожан и формирование здорового образа жизни, так и серьёзно помочь решению вопроса нехватки спортивных объектов в многочисленных и продолжающих застраиваться Индустриальном и Ленинском районах", – рассказал инициатор и инвестор создания комплекса, депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев.

Спорткомплекс станет крупнейшим центром смешанных единоборств в Сибирском федеральном округе, который будет входить в топ-5 самых больших центров ММА в России.

В новом спорткомплексе ежедневно жители нашего города смогут тренироваться в комфортных и профессионально оборудованных условиях. Общая площадь центра составит более 1000 кв.м, включая три функциональные спортивные зоны площадью более 700 кв.м, удобные раздевалки, душевые, необходимые вспомогательные помещения.

Срок соглашения – 15 лет, при этом объект будет находиться в муниципальной собственности, а бесплатно спорткомплекс могут посещать группы людей, организованные муниципалитетом.

Реализация концессии внесёт свой вклад в выполнение указа президента России от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Помимо социального эффекта, концессия позволит снизить нагрузку на бюджет города, связанную с содержанием объекта. Текущее обслуживание и капитальный ремонт здания, замена оборудования будут производиться за счёт инвестора.