Слишком высокий тариф: эксперты нашли слабые места общественного транспорта Барнаула

Барнаул занял 39-е место из 76 российских городов, в которых оценивали качество общественного транспорта. Рейтинг опубликовала компания Simetra. Барнаул занял одно из последних мест среди столиц Сибири. При этом год назад административный центр Алтайского края располагался на 29-й строчке списка. Лидером же рейтинга стал Екатеринбург.

"Рейтинг городов России по качеству общественного транспорта – это в первую очередь научное исследование систем общественного транспорта, которое проводилось во взаимодействии с администрациями российских городов на основе открытых данных и геопространственного анализа", – говорится в сообщении Simetra.

Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной системы, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. На основании этих показателей определялся общий рейтинг городов.

Согласно исследованию, средняя скорость движения общественного транспорта близка к общему потоку. Это обеспечивается в основном высокой долей обособления трамвайного полотна. Среди главных минусов эксперты называют отсутствие выделенных полос, высокие тарифы, слабое распространение проездных билетов (менее чем на 20% маршрутов), отсутствие платформы информирования или единого транспортного приложения. При этом Барнаул хвалят за большое количество действующего электротранспорта. По длине трамвайных путей столица региона входит в 10 городов по стране. Доля парка экологически чистых видов транспорта достигает 30%. Подвижной состав более чем наполовину состоит из машин большой вместимости, что достаточно редко среди региональных центров.

Лидером, как и в прошлом году, стал Екатеринбург благодаря своей сбалансированной системе общественного транспорта.

"Пермь благодаря проведенной реформе, окончательно решив судьбу троллейбусной системы, заняла вторую позицию. Казань также несколько улучшила свои позиции и заняла третье место за счёт восстановления используемой инфраструктуры городского электротранспорта и продолжающегося расширения сети выделенных полос", – говорится в исследовании.

Что касается столиц Сибири, то в рейтинг вошли восемь городов. Лучший общественный транспорт признали в Новокузнецке, Новосибирске и Красноярске. Далее идут Кемерово, Омск, Барнаул, Томск и Иркутск.