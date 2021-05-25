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Слишком высокий тариф: эксперты нашли слабые места общественного транспорта Барнаула

, ИА "Амител"
Столица края заняла 39-е место в рейтинге городов России по качеству транспорта
Фото: сообщество 'Барнаульский автобус'

Фото: сообщество "Барнаульский автобус"

Барнаул занял 39-е место из 76 российских городов, в которых оценивали качество общественного транспорта. Рейтинг опубликовала компания Simetra. Барнаул занял одно из последних мест среди столиц Сибири. При этом год назад административный центр Алтайского края располагался на 29-й строчке списка. Лидером же рейтинга стал Екатеринбург.

"Рейтинг городов России по качеству общественного транспорта – это в первую очередь научное исследование систем общественного транспорта, которое проводилось во взаимодействии с администрациями российских городов на основе открытых данных и геопространственного анализа", – говорится в сообщении Simetra.

Качество транспортного обслуживания оценивалось по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, эффективность транспортной системы, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. На основании этих показателей определялся общий рейтинг городов.

Согласно исследованию, средняя скорость движения общественного транспорта близка к общему потоку. Это обеспечивается в основном высокой долей обособления трамвайного полотна. Среди главных минусов эксперты называют отсутствие выделенных полос, высокие тарифы, слабое распространение проездных билетов (менее чем на 20% маршрутов), отсутствие платформы информирования или единого транспортного приложения. При этом Барнаул хвалят за большое количество действующего электротранспорта. По длине трамвайных путей столица региона входит в 10 городов по стране. Доля парка экологически чистых видов транспорта достигает 30%. Подвижной состав более чем наполовину состоит из машин большой вместимости, что достаточно редко среди региональных центров.

Лидером, как и в прошлом году, стал Екатеринбург благодаря своей сбалансированной системе общественного транспорта.

"Пермь благодаря проведенной реформе, окончательно решив судьбу троллейбусной системы, заняла вторую позицию. Казань также несколько улучшила свои позиции и заняла третье место за счёт восстановления используемой инфраструктуры городского электротранспорта и продолжающегося расширения сети выделенных полос", – говорится в исследовании.

Что касается столиц Сибири, то в рейтинг вошли восемь городов. Лучший общественный транспорт признали в Новокузнецке, Новосибирске и Красноярске. Далее идут Кемерово, Омск, Барнаул, Томск и Иркутск.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

25.05.2021 12:44
Павлик Морозов

Собянинские трамваи приехали?

25.05.2021 12:55
- гость -

Как спасти? Пристрелить, чтоб не мучался. Эту страну погубит коррупция.

25.05.2021 13:07
Виктор

Общественный транспорт нужно развивать наперёд. Например, если принято решение, что Барнаул будет двигаться в сторону Берёзовки и Шахов, то уже сейчас нужно зарезервировать там место для трамвайной линии и прокладывать дороги с перспективой устройства контактной сети троллейбуса. А ещё нужно место для подстанций, остановок и разворотных колец.

Чтобы не получилось потом, что для трамвая просто нет свободной земли, а вокруг всё уже застроено, или что ширина дороги не позволяет пустить по ней троллейбус...

25.05.2021 13:19
гiсть

не нужны трамваи. надо думать о будущем и закупать теслы и самокаты

25.05.2021 14:09
- гость -

Выделение полосы под автобус|троллейбус и введение единого приложения, позволит усилить позиции общественного транспорта и сделать его более выгодным для горожан, а так же повысить скорость перемещения

25.05.2021 14:19
- гость -

Не тратьте деньги, нервы и т. д. Как можно ездить на «убитых» троллейбусах и трамваях???
Как они вообще проходят «официальный» техосмотр?

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