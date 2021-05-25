Ревнивый сибиряк убил и расчленил девушку

Житель Кемерова из ревности убил знакомую, расчленил её тело и выбросил останки в мусорный бак. Молодому человеку предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

19 мая текущего года правоохранителям поступило заявление об исчезновении 21-летней девушки. Во время поисковых мероприятий стало ясно, что в отношении горожанки было совершено преступление. По подозрению полицейские и следователи задержали 25-летнего знакомого потерпевшей. Молодой человек пытался убедить правоохранителей, что не знает о местонахождении подруги, но потом всё же признался и пояснил, что они поссорились на почве ревности.

"Разозлившись, он ударил потерпевшую гантелей по голове, затем, удостоверившись, что она не подаёт признаков жизни, решил вынести тело из квартиры. Расчленённое тело потерпевшей в пакетах он вынес в мусорный бак. В жилище с применением химического средства замыл все следы преступления", – говорится в сообщении.

В ходе обыска в квартире подозреваемого следователи обнаружили предполагаемые орудие и одежду, в которой он совершил преступление. Мужчине предъявили обвинение по статье "Убийство", он сотрудничает со следствием. Обвиняемого также заключили под стражу и назначили ему ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.