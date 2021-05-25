Землетрясение произошло в Горном Алтае

Подземный толчок магнитудой 3,7 зафиксировали в Кош-Агачском районе Республики Алтай в ночь на 25 мая. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр находился примерно в 17 километрах восточнее горы Белуха и в 245 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений там составила 4,4 балла по шкале MSK-64.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами – пятого класса. Особый режим будет действовать до 27 мая.