Ученики 9 и 11 классов в Барнауле сдали экзамены по русскому языку

Государственный выпускной экзамен и основной государственный экзамен по русскому языку сдали барнаульские школьники. ГВЭ сдали 470 одиннадцатиклассников, а ОГЭ – 2925 выпускников девятых класса.

Экзамен по русскому языку для одиннадцатиклассников прошёл в четырёх пунктах проведения экзаменов и длился 2 часа 30 минут, для выпускников с ОВЗ и инвалидов – 3 часа 55 минут. Девятиклассники сдавали экзамен 3 часа 55 минут, для них было организовано 28 пунктов проведения экзамена, из них два – на дому, сообщили в пресс-службе мэрии.

28 мая состоится ГВЭ по математике для выпускников одиннадцатых классов, не планирующих поступления в вузы, а выпускники девятых классов сдадут экзамен по математике 27 мая.