Россиянам рассказали, сколько денег нужно потратить на выпускной

Эксперты портала SuperJob посчитали, во сколько россиянам обходятся школьные выпускные балы детей. Оказалось, что наряд одиннадцатиклассника более чем в 1,5 раза дороже наряда девятиклассника, а расходы на праздник в 11-х классах выше почти в два раза.

Костюм для девятиклассника родителям обойдётся в среднем в 9500 рублей, а наряд для девочки – в 10 400 рублей. На организацию выпускного вечера в девятых классах собирают в среднем 6600 рублей.

Костюм для юноши в 11-м классе обойдётся родителям в среднем в 16000 руб., наряд девушки – в 16500 руб. Денежные сборы на выпускной вечер у родителей одиннадцатиклассников составляют в среднем 11 500 руб.

"По сравнению с 2019 годом средняя стоимость наряда девятиклассника выросла на 13%, девятиклассницы – на 18%. Средняя цена выпускных нарядов юношей и девушек, заканчивающих 11-й класс, увеличилась на 3%. На выпускной из 9-го класса собирают в среднем на 11% больше, чем два года назад. Расходы на выпускной из 11-го класса практически не изменились", – сказано в исследовании.