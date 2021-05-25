90% жителей Алтайского края покупают автомобили за наличные

90% жителей Алтайского края приобретают автомобили за наличные. Согласно результатам исследования сайта Drom.ru, доля безналичных способов при оплате покупки составляет всего-лишь 10%.

Как отмечают исследователи, 73% автомобилистов региона приобретают за наличные поддержанные автомобили, еще 12% – новые авто, 5% – поддержанные авто у дилеров. "Безнал" чаще всего использовали для оплаты подержанных авто у частных владельцев (4,3%), новых транспортных средств у автодилеров (3,7%) и лишь 2% – для покупки машин с пробегам в салонах.

В среднем по стране 85% покупали машину за наличные деньги, 15% — безналичным способом оплаты. Алтайский край наряду с Забайкальским краем, Курганской и Воронежской областями вошел в топ-5 регионов России, где чаще всего расплачиваются наличными за машины. Крым возглавил этот рейтинг — на полуострове 93% автолюбителей покупали машины за наличные.

Реже всего наличными покупку автомобиля оплачиваются в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Нижегородской и Тюменской областях – там доля безналичной оплаты превысила 20%.

Как отмечает аналитик портала Игорь Олейников, причина такой статистики кроется в том, что сделки через безналичную оплату отмечаются в банках. Это выгодно для покупателей, однако продавцам приходится платить с них налог, если автомобиль пробыл у них в собственности менее трех лет.