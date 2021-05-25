Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле в мае 2021 года

Самым высокооплачиваемыми профессиями в Барнауле в мае 2020 года оказались офтальмологи, механики по ремонту и эксплуатации сельхозтехники и менеджеры HoReCa. По информации аналитиков SuperJob, соискатели по таким вакансиям могут претендовать на зарплату от 50 тысяч рублей.

В исследовании отмечается, что зарплата офтальмолога в таком случае предполагает надбавки за стаж и профессионализм, а механика ищет ведущий производитель молочной продукции в Сибири.

Также в список попали позиции главного технолога в компании по производству кедровой продукции и сервисного IT-специалиста – они могут претендовать на оплату труда в 50 тысяч рублей.