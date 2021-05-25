Авария на электрической подстанции произошла в центре Барнаула

На подстанции в 110 киловольт "Восточная" в Барнауле произошло повреждение выключателя. Аварийное отключение затронуло жителей проспекта Ленина в районе ЦУМа, а также часть магазинов, которые оказались вынуждены закрыться из-за отсутствия электроэнергии.

Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, авария произошла в 18:00. При этом в администрации не уточняют, сколько жителей города остались без электричества.

Сейчас персонал алтайского филиала "Россети Сибирь" ведет аварийно-восстановительные работы. Энергетикам уже удалось снова запитать часть потребителей.

В сообщении мэрия не уточняет, когда именно электроснабжение будет восстановлено, отмечая, что это произойдет в "ближайшее время".