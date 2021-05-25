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В России ужесточат наказание за нетрезвое вождение

, ИА "Амител"
Законопроект приняли в первом чтении
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за неоднократное вождение в нетрезвом виде с двух до трёх лет. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы проекта предлагают ужесточить санкции для пьяных водителей, которые ранее были судимы за нетрезвое вождение. Статью 264.1 УК РФ предложили дополнить частью, согласно которой такие лица будут наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определённой работой на срок до шести лет, ограничением или лишением свободы на срок до трёх лет.

Сейчас по этой статье максимальная сумма штрафа составляет 300 тысяч рублей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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