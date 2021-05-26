Виктор Томенко поздравил алтайских предпринимателей с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили представителей малого и среднего бизнеса региона с профессиональным праздником, который отмечается 26 мая. Сообщение опубликовано на сайте регионального правительства.

"Уважаемые предприниматели Алтайского края! От души поздравляем вас с профессиональным праздником! Предприниматели Алтайского края вносят значимый вклад в формирование бюджетов разных уровней, создают новые рабочие места, участвуют в решении социальных вопросов. Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в нашем регионе на начало этого года составляла свыше 300 тысяч человек – это более трети экономически активного населения края", – говорится в поздравлении.

Политики подчеркнули, что деловые качества предпринимателей и господдержка помогли в пандемию сохранить предприятия и коллективы, а также способствовали стабилизации экономики Алтайского края в целом. Томенко и Романенко поблагодарили бизнесменов за активное участие в жизни региона, благотворительность и решение социально-экономических проблем.

"Уверены, продолжая действовать сообща, мы сможем укрепить экономический потенциал, реализовать новые идеи на благо Алтайского края и его жителей. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях!" – подытожили они.

День российского предпринимательства – профессиональный праздник, введённый в 2007 году по инициативе президента Владимира Путина. Отмечается 26 мая. В рамках праздника проходят выставки, презентации, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и прочие мероприятия.