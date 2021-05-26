Виктор Томенко поздравил алтайских предпринимателей с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили представителей малого и среднего бизнеса региона с профессиональным праздником, который отмечается 26 мая. Сообщение опубликовано на сайте регионального правительства.
"Уважаемые предприниматели Алтайского края! От души поздравляем вас с профессиональным праздником! Предприниматели Алтайского края вносят значимый вклад в формирование бюджетов разных уровней, создают новые рабочие места, участвуют в решении социальных вопросов. Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в нашем регионе на начало этого года составляла свыше 300 тысяч человек – это более трети экономически активного населения края", – говорится в поздравлении.
Политики подчеркнули, что деловые качества предпринимателей и господдержка помогли в пандемию сохранить предприятия и коллективы, а также способствовали стабилизации экономики Алтайского края в целом. Томенко и Романенко поблагодарили бизнесменов за активное участие в жизни региона, благотворительность и решение социально-экономических проблем.
"Уверены, продолжая действовать сообща, мы сможем укрепить экономический потенциал, реализовать новые идеи на благо Алтайского края и его жителей. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях!" – подытожили они.
День российского предпринимательства – профессиональный праздник, введённый в 2007 году по инициативе президента Владимира Путина. Отмечается 26 мая. В рамках праздника проходят выставки, презентации, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и прочие мероприятия.
Комментарии
А Путин назвал предпринимателей жуликами. Кто тут более точен в оценках?
С праздником вас люди обогащающиеся за счёт присвоения себе добавочной стоимости произведенной пролетариатом!!!
26.05.2021 08:55
- гость -
Ну да, а Мишустин, жадными. По факту жилики как раз оба этих гражданина в галстуках.
26.05.2021 09:45
- гость -
Во во, как раз на таких как ты и рассчитана это псевдо левая риторика Путина и Мишустина. Сожрал? Беги добавки проси. У них этого дерьма составы.
1 А почему с другими праздниками не поздравляют? Обидно. У нас в календаре много хороших праздников, да почти каждый день!
2 Чем они только на работе не занимаются, лишь бы не работать (это про тех, кто поздравляет)..
09:51
Что, неприятно слышать правду, глаза колет?
Мелко-средних предпринимателей когда-нибудь совсем не будет, а праздник останется. О как.
ни одного интересного комментария, главные пустобрехи, а на других бочку катите
26.05.2021 10:00
- гость -
Открою тебе секрет. Правда это не всегда приятно, но это не тот случай, не про правду. Тут правдой и не пахнет. Как показала жизнь, марксистская политэкономика опасный и весьма токсичный яд. А сегодняшний, называемый себя президентом РФ, некий Путин в популистских целях заигрывает с этой повесткой.