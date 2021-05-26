В Барнауле задержали студента за шуточную угрозу взорвать школу

В Барнауле полиция задержала студента Алтайского транспортного техникума, опубликовавшего в соцсети сообщение о намерении взорвать местную школу. Об этом пишет ИА "Банкфакс" со ссылкой на данные полицейской сводки.

Отмечается, что 21 мая первокурсник разместил на своей странице во "ВКонтакте" сообщение: "Я завтра взорву школу, и что вы мне сделаете?" Пост обнаружили сотрудники Центра по противодействию экстремизму, затем к работе подключились и полицейские.

Подростка задержали у него дома. Свой поступок парень объяснил тем, что просто хотел пошутить. Также полицейские обследовали школу № 114, где подозреваемый учился до 10-го класса, но подозрительных предметов там не нашли.

В изъятых гаджетах правоохранители обнаружили, что у студента есть фейковые аккаунты, с которых он высмеивал массовое убийство в Казани в переписке с другими пользователями, а также обменивался с ними картинками "с фашисткой символикой".

При этом подчёркивается, что парень живёт в благополучной семье, а на месте учебы зарекомендовал себя как общительный, открытый и позитивный. Тем не менее подростка поставили на учёт в органах ПДН, а его матери посоветовали сводить сына к психологу.

Напомним, утром 11 мая в казанской гимназии № 175 произошло массовое убийство. В результате взрыва и стрельбы погибли девять человек, 32 пострадали. Предполагаемый нападавший был задержан, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев.