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Депутаты АКЗС разрешат партиям тратить в три раза больше денег на сентябрьские выборы

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие законы собираются принять алтайские депутаты перед летними каникулами
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ряд важных вопросов рассмотрят депутаты Алтайского края на сессии Заксобрания 27 мая (эта сессия последняя перед летними каникулами). В частности, за три с половиной месяца до больших выборов народные избранники намерены существенно увеличить размер фондов для кандидатов и партий. Кроме того, будет держать ответ перед Заксобранием председатель Счётной палаты края Виктор Миненок, который расскажет о выявленных нарушениях на 3,6 млрд рублей. Также депутаты намерены выслушать отчёт бизнес-омбудсмена Андрея Осипова (ещё в прошлом году он был в составе АКЗС). Подробности предстоящей сессии – в обзоре amic.ru.

На выборах экономить нельзя

Главным вопросом сессии станет проект закона "О внесении изменений в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве". Ключевых поправок будет несколько. Так, если ранее избиркомы не имели права реагировать на незаконные агитационные материалы в интернете, то теперь у избирательной комиссии Алтайского края могут появиться полномочия, позволяющие обратиться в Роскомнадзор.

Ещё одна важная поправка: в случае многодневного голосования отменяется день тишины.

Также депутаты намерены увеличить предельный размер избирательных фондов (суммы, которую может потратить участник выборов на агитацию). Например, для партии, которая будет бороться за попадание в краевой парламент, размер фонда вырастет с 40 до 120 млн рублей. Для кандидатов лимит хотят увеличить с 2 до 6 млн рублей. Максимальный процент пожертвований в партийной копилке тоже увеличат: он составит 20% от предельного размера фонда для юрлиц и 3,5% – для физлиц.

Отдельно в законе пропишут положение об иностранных агентах. Вслед за федеральным законодательством введут запрет на участие в избирательных кампаниях НКО, общественным объединениям, иностранным СМИ, российским юрлицам, учреждённым иностранным СМИ, которые выполняют функцию иноагента. Такие кандидаты будут обязаны указывать информацию об этом во всех своих документах и материалах. Сведения об этом также будут размещены на стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене.

Индексация будет, но вот какая?

Важным для жителей Алтайского края станет законопроект, связанный с изменениями, внесёнными в Конституцию в прошлом году. Речь идёт о гарантиях на индексацию социальных пособий и других выплат. Решено внести аналогичные изменения и в законы Алтайского края: о ежемесячном пособии на ребёнка; о мерах социальной поддержки жертв политических репрессий, отдельных категорий ветеранов, отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, о компенсационных выплатах на школьное питание нуждающимся в социальной поддержке, а также о дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей.

При этом конкретные суммы указывать не будут.

Детский омбудсмен станет более закрытым?

На сессии выступит и детский омбудсмен Алтайского края Ольга Казанцева. Она представит поправки в закон о собственной деятельности.

Например, предлагается закрепить "право уполномоченного по правам ребёнка в Алтайском крае не давать объяснения по существу рассмотренных или находящихся на рассмотрении обращений, а также не представлять для ознакомления материалы и иную информацию, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами". В пояснительной записке говорится, что такие поправки необходимо принять "в целях обеспечения конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, в том числе запрет на использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия".

Актуализируем молодёжную политику

Начальник профильного управления Екатерина Четошникова представит депутатам законопроект "О молодёжной политике Алтайского края". Региональный закон в сфере молодежной политики приняли в Алтайском крае ещё в 2001 году. Федеральный же закон "О молодёжной политике в Российской Федерации" приняли только в декабре 2020 года. И сейчас возникла необходимость привести краевое законодательство в соответствие с федеральным.

Прожиточный минимум будут считать по-новому

Парламентарии рассмотрят также документ "О порядке установления величины прожиточного минимума (ПМ) в Алтайском крае". Дело в том, что в стране изменили методику расчёта прожиточного минимума. Сейчас будут использовать понятие "медианного среднедушевого дохода". Этот подход придёт на смену расчёта ПМ, исходя из потребительской корзины.

Медианный среднедушевой доход – это величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у другой половины – ниже. Благодаря привязке к этому показателю прожиточный минимум будет расти теми же темпами, что и доходы населения страны.

Минус две инициативы

Кроме того, планировалось, что на сессии две законодательные инициативы представят справедливороссы – "О внесении изменения в закон "О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков" и "О внесении изменения в закон "О статусе "дети войны". Но оба вопроса исключили из повестки сессии.

Первый законопроект отозван, так как в краевом правительстве создали рабочую группу для рассмотрения проблемы. До конца июня она должна предложить конкретные меры. Вторая инициатива отклонена, поскольку комитет по бюджету АКЗС проголосовал за отрицательное заключение на законопроект.

Добавим, майская сессия станет одной из последних для нынешнего созыва АКЗС. Депутаты теперь должны собраться в июне для формального объявления даты выборов в Заксобрание и старта избирательной кампании, а затем – уже после летних каникул – в конце августе. После выборов, которые пройдут 19 сентября, приступит к работе уже новый состав краевого парламента.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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