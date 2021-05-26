Штормовое предупреждение: гроза, град и сильный ветер придут в Алтайский край

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о надвигающейся грозе и сильном ветре. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

27 мая ветер в крае может усилиться до 22 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 27 м/с. Возможны сильные дожди, грозы и град. Жара в ближайшие дни не спадёт, и в четверг столбики термометров могут подниматься до +35 градусов.

В МЧС напомнили, что из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабозакреплённых конструкций. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.

28 мая ветер немного утихнет, и жара пойдёт на спад. К концу недели столбики термометров покажут до +18...+23 градусов.