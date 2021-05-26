Руководство алтайских единороссов отрицает факт принудительного голосования бюджетников на праймериз ЕР. Ранее в Сети появилась информация из нескольких сельских районов края, из которой следовало, что участие в предварительном голосовании партии власти является едва ли не обязательным.

"По учителям школ Локтевского района распространяется "указивка" с поимённым перечнем проголосовавших на праймериз ЕР. И чтобы у людей не возникало вопросов – тут же варианты ответа, за кого нужно голосовать", – пишет телеграм-канал "Алтайские крайности" со ссылкой на своих подписчиков. При этом педагоги якобы возмутились и отказались следовать инструкциям.

Как рассказал amic.ru руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Голобородько, ситуация с принуждением кого-либо к участию в предварительном голосовании в качестве выборщиков недопустима. "На сегодняшний день нам не поступало подобных обращений в региональный организационный комитет. Если они поступят, то мы будем детально разбираться в ситуации и жёстко реагировать. Не исключаю, что в отдельных случаях где-то могут происходить перегибы с приглашением на предварительное голосование", – добавил собеседник.

Вместе с тем Голобородько отметил, что "Единая Россия" не заинтересована в искусственной активности на голосовании: "Ещё раз подчеркну для наших кандидатов и избирателей, что это добровольная процедура, конкурентный открытый метод отбора кандидатов. Борьба должна быть честной".