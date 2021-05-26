Алтайский депутат пострадал в жёсткой аварии на трассе в Первомайском районе

Депутат АКЗС от партии "Единая Россия" и гендиректор ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" Вадим Смагин попал в ДТП утром 26 мая в Первомайском районе. Несмотря на серьезные травмы, он смог самостоятельно вызвать бригаду скорой помощи и полицию на место происшествия.

Как сообщает "Бакнфакс" со ссылкой на собственные источники, Смагин получил травмы, однако точной информации о его состоянии нет.

Само ДТП произошло 26 мая около 7:50 на 225-м км автодороги Р-256, за Баюновскими ключами. По информации ГИБДД, на трассе столкнулись Mitsubishi Outlander и Land Rover. 57-летний водитель Mitsubishi и его 38-летняя пассажирка скончались на месте, до приезда "скорой".

За рулем автомобиля Смагина находился его 47-летний водитель. Обстоятельства ДТП в полиции не уточняют, однако по информации от источников, навстречу Land Rover вылетел именно Outlander.