Плиты перекрытия рухнули на крупной птицефабрике в Алтайском крае

На птицефабрике "Молодежная" в Алтайском крае произошло обрушение потолочной плиты. Обломки повредили клетки птичника, сообщают "Вести. Алтай".

Упавшую плиту сотрудники фабрики обнаружили утром. Люди не пострадали, а некоторые птицы под обломками погибли.

По словам рабочих, плиты на птицефабрике падают не первый раз, а та, что рухнула 25 мая, грозила обрушиться еще год назад. Ее просто подперли трубой, которая съехала после дождя. Сотрудники отмечают, что здания у предприятия очень старые и всем им нужен ремонт.

"Все валится, кругом разруха, зарплаты по полгода не платят", — жалуются люди.

На сайте компании указано, что фабрика является одним из из крупнейших производителей яйца не только в крае, но и в Сибири. В год здесь выпускают больше 150 миллионов яиц.