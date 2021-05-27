Убытки на 200 млн рублей. Строительство школ и детсадов на Алтае колоссально подорожало

Алтайские компании, которые возводят в регионе школы, детсады и больницы, оказались на грани банкротства. Ещё несколько лет назад фирмы выиграли торги и заключили с государством контракты, в которых зафиксирована сумма строительства объектов. Однако из-за пандемии и стремительного роста цен на материалы стоимость возведения соцучреждений выросла на 30-50%, и компании работают с огромным минусом. Об этом подрядчики заявили 26 мая на круглом столе, посвящённом проблеме госстроек. Сейчас организации опасаются, что не смогут найти средства на завершение школ и детсадов, а потому просят помощи у краевых властей.
Убытки на 200 млн
В конце октября 2020 года компания "Селф" (принадлежит бизнесмену Нодару Шонии) выиграла аукцион на строительство школы в барнаульском посёлке Спутник. С застройщиком заключён контракт на 500 млн рублей. Именно эту сумму получил девелопер от государства. В ней заложена стоимость всех строительных материалов, работ, а также прибыль компании.
Однако, по словам главного инженера "Селфа" Александра Жокина, из-за роста цен на стройматериалы стоимость возведения школы выросла до 685 млн рублей. Проблема в том, что убытки в 185 млн рублей государство компании не вернёт – условиями контракта это не предусмотрено.
"У нас дефицит бюджета есть по железобетону. По фонду оплаты труда дефицит составляет 40-50 млн рублей (это означает, что в контракте на оплату труда заложена сумма на 40-50 млн рублей меньше, чем должна потратить компания, – прим. ред.). Каменщики не готовы работать за 2 тыс. за кубический метр, а в расценках сметы цена и того ниже. Стоимость строительства не соответствует реальной", – объясняет Жокин.
"Наши ресурсы заканчиваются"
Убытки компании "Новострой", которая возводит объекты не только в Алтайском крае, но и в Республике Алтай, ещё больше. По словам руководителя компании Игоря Новикова, на строительство школы в селе Усть-Кокса (расположено в 325 км от Горно-Алтайска) компания должна потратить на 250 млн рублей больше, чем заложено в смете.
"У нас по госконтрактам два объекта в Алтайском крае и два – в Республике Алтай. В марте нас попросили посчитать фактические затраты, которые мы несём с учётом удорожания строительных материалов, повышения заработной платы. По средней школе на 330 мест в селе Ларичиха (Тальменский район Алтайского края, – прим. ред.), предполагаемый убыток составляет 150 млн рублей. По детскому саду на 275 мест в Рубцовске – минус 110 млн рублей. В Республике Алтай школа в Усть-Коксе, это 500 км от Горно-Алтайска, – минус 250 млн рублей", – сокрушается Игорь Новиков.
Он отмечает, что компании балансируют на грани банкротства и уже задумываются над тем, чтобы уйти с рынка. Будут ли в этом случае завершены начатые стройки – вопрос открытый.
"Что нам делать? Кредиты подходят к концу, собственных оборотных средств недостаточно. Мы не смогли спрогнозировать удорожание строительных материалов, и на складе товаров нет. Будет замечательно, если нам в правительстве края скажут: "Цены выросли на 30%, и мы готовы увеличить цену контракта". У "Жилищной инициативы", "Селфа" ситуация проще, они строят ещё и жильё, поэтому из одного кармана в другой могут переложить средства. У нас единственный источник финансирования – контракты. Наши ресурсы заканчиваются", – говорит Новиков.
Однако власти Алтайского края "связаны по рукам и ногам", и пока помочь подрядчикам не в силах, сообщил присутствующий на круглом столе замминистра строительства и ЖКХ региона Игорь Спивак. По его словам, пока надежда – лишь на правительство страны.
"Сейчас в Госдуму на рассмотрение направлен закон, который позволяет менять условия контрактов в части формирования цены, если происходит удорожание. Но мы располагаем информацией, что Минстрой России категорически против таких изменений. И пока закон не примут или не будет какого-то результата по его дальнейшей судьбе, мы связаны по рукам и ногам: мы не можем принимать законодательные действия, готовить правовые документы на уровне субъекта. Если федерация ничего не примет, тогда на уровне края этот вопрос будет рассмотрен", – отметил он.
Однако представителей строительных компаний такой ответ не устроил. По их оценкам, ещё до принятия закона (хоть федерального, хоть регионального) Алтайский край ждёт катастрофа: подрядчикам не хватит средств на завершение проектов, они бросят полуготовые школы и детсады и уйдут с рынка. Поэтому компании надеются, что правительство региона всё-таки примет какие-то кардинальные решения, способные помочь строителям сейчас.
Комментарии
если "Именно эту сумму получил девелопер от государства" - то сам виноват. покупал бы целезо и цемент. а вот если денег не дали, а сумму зафиксировали и покупать по текущим ценам тогда да. попадос.. Но кто-то "так не считает". Инфляция то 5%. нет проблем. Была с ценой на сахар и подсолнечное масло, но ее решили
я так понимаю это все было на основе тендеров?
ну а как вы хотели? выиграть тендер, подписать обязательства, а потом цену увеличить?))
Администрация Края должна давать давальческие материалы, а именно бетон, кирпич, металл, окна, двери, кровлья, а строители должны брать только за саму работу и ГСМ. У меня все.
А так получится как в Сочи. Там много строительных компаний разорилось, ну или разорили. Скоро посадки деректоров компаний начнутся, которые не могут платить ЗП своим рабочим. Такое мы уже видели и проходили.
Выходит, что жби заводы сейчас получают сверхприбыли? Или компании, добываюшие в карьерах песок и щебень?
Компании, добывающие щебень и песок.
Это речное пароходство.
А возить людей типа убыток
Небольшая строительная организация работает с госконтрактами . Кабальные условия. По большинству госконтрактов подрядчику нужно построить или отремонтировать школу, больницу или детский сад полностью за свой счет, без авансов или частичной оплаты за выполненные работы или за материалы. Строитель берет кредиты под немаленькие проценты, строит, цену контракта менять нельзя, поэтому если рост цен за период строительства, то это прямой убыток. Если ничего не изменится с финансированием госконтрактов, то скоро никто не будет строить школы и больницы.