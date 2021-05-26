Видео с избиением девочки из Барнаула распространяется в социальных сетях

В социальных сетях распространяется видео с избиением 11-летней девочки из Барнаула. Согласно кадрам, которые amic.ru не может опубликовать в силу жестокости происходящего, ребёнка били по голове и топтали ногами.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале LifeShot, видно, как ребёнка избивают в заброшенном здании. При этом одна из девочек спрашивает у неё, что она скажет матери о следах на коленях, а вторая говорит, что "слабовато побили".

Напомним, что об инциденте, который произошёл 23 мая, стало известно в среду, 26 мая. По информации Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, ученицы одной из школ Октябрьского района затащили девочку в заброшенное здание, избили и всячески истязали её, а затем совершили действия сексуального характера в её отношении. Всё это они снимали на камеру, а ролик отправили матери ребёнка. Что послужило поводом для жестокой расправы над школьницей, пока неизвестно.

В ситуации разбираются представители министерств образования, здравоохранения, ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних, уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева и следователи.

Пострадавшей оказана психологическая и медицинская помощь.