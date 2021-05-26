Репера Элджея поймали пьяным за рулём в Москве

26-летнего российского рэп-исполнителя Элджея поймали пьяным за рулём в Москве. Полицейские остановили его на спортивном BMW на проспекте Маршала Жукова в Москве.

Как сообщает Starhit, инспекторы предложили пройти медицинское освидетельствование, но музыкант отказался от него и признался, что действительно сильно пьян.

Сотрудники изъяли у него права и временно отстранили нарушителя от управления транспортным средством. В ближайшие дни Элджей предстанет перед судом, на котором его, скорее всего, лишат водительских прав.

Как отмечает издание, по слухам, рэпер сейчас в разладе со своей супругой Настей Ивлеевой и, по некоторым версиям, пара сейчас даже разъехалась по разным домам.