Главу Баевского района отстранили от работы из-за уголовного дела

Главу администрации Баевского района Андрея Мерца освободили от должности, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59". Соответствующее решение принял районный суд.

Исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет первый заместитель администрации района Виктор Горбоносов.

Главу Баевского района и местного жителя обвинили в мошенничестве. По информации регионального управления СК, чиновник хотел обманным путём получить в собственность здание овощехранилища, которое принадлежало району.

Для этого он поручил подчинённым сотрудникам провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка, а также подготовить документы, согласно которым право собственности перешло бы к обвиняемому.

В результате этих действий Баевскому району был нанесён ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

Андрей Мерц находится под подпиской о невыезде. Он намерен обжаловать решение об отстранении от работы.