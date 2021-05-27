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Сельхозпроизводителей "заставят" сообщать пчеловодам об обработке полей пестицидами

, ИА "Амител"
Последние годы в Алтайском крае фиксировалась массовая гибель пчёл из-за отравления ядохимикатами
Фото: upchel.ru

Фото: upchel.ru

Депутаты АКЗС 27 мая на очередной сессии внесли поправки в закон "О пчеловодстве". Вслед за федеральными коллегами региональные парламентарии обязали сельхозпроизводителей сообщать пчеловодам о сроках и способах обработки полей пестицидами и агрохимикатами. Пока документ принят в первом чтении.

Ключевая поправка, внесённая в документ, должна в будущем предотвратить отравление пчёл химикатами. "Сельхозпроизводители должны сообщать пчеловодам о сроках и способах проведения работ, например, воздушная это или наземная обработка, наименования пестицидов и агрохимикатов, классы их опасности и опасные свойства. Также сельхозпроизводители должны обозначить и рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях", – пояснил зампредседателя АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

Кроме того, в краевом законе предложили закрепить 25-километровую охранную зону вокруг хозяйств, занимающихся племенным разведением пчёл. "На расстоянии до 25 км от племенных репродукторов запрещается содержание и разведение пород пчёл, отличающихся от используемых в племенном репродукторе. Это правило относится как к физическим, так и к юридическим лицам", – уточнил Серов.

Напомним, ранее в краевом законе "О пчеловодстве" действовала норма, устанавливающая вокруг пчелиных племрепродукторов защитные участки радиусом не менее 15 км. Однако на апрельской сессии АКЗС по решению краевого суда она была упразднена. Комментируя это решение, Сергей Серов отмечал, что хотя важная для пчеловодов норма регионального закона была отменена, но уже в ближайшее время начнёт действовать ещё более жёсткая федеральная норма.

Перед вторым чтением законопроект предлагается доработать. Так, предстоит решить вопрос с точным расположением пасек. В идеале должны быть созданы карты местности, ориентируясь на которые аграрии и будут вести обработку полей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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