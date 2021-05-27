Два человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Горном Алтае

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай два человека получили травмы при опрокидывании автомобиля УАЗ, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла 26 мая примерно 21:20 в селе Кызыл-Озек Майминского района.

"В республиканскую больницу с признаками опьянения и полученными травмами были доставлены житель села Карасук 1995 года рождения и житель села Кызыл-Озек 1997 года рождения. Одному из мужчин потребовалась госпитализация", – рассказали в полиции.

По факту ДТП проходит проверка. Стражи порядка возбудили административное расследование. Полицейским также предстоит выяснить, кто из мужчин находился за рулём автомобиля в момент ДТП.